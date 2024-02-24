حسن الرداد يرد على جدل نسيانه أسماء زملائه في مسلسل “المحارب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان حسن الرداد مؤخراً جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحدث عن مسلسله الرمضاني الجديد “محارب”، ليفاجئ الجمهور بنسيانه أسماء فريق العمل المشارك له في المسلسل.

وتحدث الرداد، عن حقيقة الفيديو وهل نسي بالفعل أسماء الممثلين المشاركين له في المسلسل، حيث قال: “فكرة الفيديو التي نسيت فيه أسماء الكاست كانت فكرة كاتب المسلسل محمد سيد بشير، كانت دعاية للمسلسل بطريقة غير مباشرة، حيث بدلًا من أن نقول أنا عندي العمل الفلاني، فماذا لو كان الجمهور هو الذي يبحث على المسلسل وأبطاله”.

وأضاف: “لكن أنا فعلًا في الفيديو نسيت، عندما سجل معي فيديو 20 ثانية فوجئت ونسيت، وناس كتير كلموني من الخليج وأوروبا، وأنا أحس بنجاح الحاجة عندما يتكلم الشارع عليها”.

وتابع الرداد: “مسلسل محارب هو عمل درامي، وسعيد جدًا بالدور هو مختلف بالنسبة ليا وشخصية عزيز محارب مجموعه كان يدخله كلية طب لكن ظروفه الاقتصادية منعته، واشتغل سواق ميكروباص علشان يساعد أمه ويصرف على أهله، هو شاب بسيط مصري عايز يعيش حياته بسلام، ولكن بيقابله موقف بيغير حياته”.

وتابع: “أنا شايف إن الناس بتحب كل حاجة وأذواقها مختلفة وأعمارها مختلفة، ولازم يكون نوعين موجودين الشعبي والتراجيدي”.

مسلسل “محارب” يشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ملك أحمد زاهر، نور محمود، سلوى عثمان، وغيرهم، وهو من تأليف محمد السيد بشير، وإخراج شيرين عادل.