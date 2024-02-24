بهذه الشروط فقط.. لبنى عبد العزيز تعود للساحة الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن شروطها للعودة إلى الساحة الفنية وتقديم أعمال جديدة بعد ابتعادها خلال السنوات الماضية، منذ آخر أعمالها فيلم “جدو حبيبي”، الذي قدمته منذ 12 عاماً حيث عرض عام 2012.

وقالت لبنى: “سبب ابتعادي عن الساحة الفنية طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، هو عدم عرض أعمال جيدة عليَّ”.

وتابعت: “لو عرض علي عمل جيد سأوافق عليه، ولكني لن أقدم عملًا دون المستوى، سواء من حيث الإخراج أو الإنتاج أو الكتابة”.

واستكملت: “ما يمهني هو القيمة التي يريد أن يقدمها العمل للمشاهد، فلا أرغب في تقديم أعمال تجارية، كما أنني لا يشغلني مساحة الدور، فحتى لو ظهرت على الشاشة لمدة خمس دقائق فقط، ولكن لابد أن يكون الدور ذا أهمية داخل الأحداث”.

يُذكر أن لبنى عبد العزيز أعلنت عن تفاصيل رفضها طلب أبنائها سفرها للإقامة معهم في الولايات المتحدة الأميركية، قائلة: “مازلت متمسكة بقرار رفضي الإقامة الدائمة مع أولادي فى الولايات المتحدة الأميركية، فمن الممكن أن أسافر إليهم من باب الزيارة، لكن أرغب في أن أعيش وأموت على أرض مصر”.