المنتدى السعودي للإعلام يتوّج “شاهد” بجائزة أفضل منصة رقمية في المجال الإعلامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توّج المنتدى السعودي للإعلام منصة “شاهد”، المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC”، بجائزة أفضل منصة رقمية في المجال الإعلامي. تُمنح هذه الجائزة للمنصة الرقمية الأفضل في مجال الإعلام، وتتعلق بالمواقع الالكترونية والتطبيقات التي يتم تنزيلها على الأجهزة الذكية، والتي تقدم محتوى في مجال الإعلام وفروعه المختلفة.

جدير بالذكر أن “شاهد” هي منصة البث العربي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر موطن للإنتاجات الأصلية العربية النوعية عالمياً، وتندرج تحتها “أعمال شاهد الأصلية” و”عروض شاهد الأولى”، إلى جانب أحدث الأفلام العربية، وطيف واسع من الأفلام والعروض الأجنبية.

كما تقدّم “شاهد” محتوى مخصص للأطفال واليافعين ويضم عدد كبير من الإنتاجات المحلية وأشهر العناوين العالمية من كبرى الاستوديوهات وشركات الإنتاجات في هوليوود والعالم، إلى عدد من الباقات المتخصصة كباقة الرياضة التي تقدم محتوى رياضي حصري في منطقة الشرق الأوسط، ودوري روشن السعودي لكرة القدم بالشراكة مع قنوات SSC، إلى جانب البطولات الكروية والرياضية والآسيوية التي تقام في المملكة العربية السعودية، وباقة تخيّل التي تضم برامج وعروض موسم الرياض وجدة وغيرهما بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، في موازاة بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية والعالمية الأكثر مشاهدةً وقوامها أكثر من 31 قناة تلفزيونية متخصصة، وغير ذلك الكثير.