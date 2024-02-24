فيكتوريا بيكهام تتعرض لكسر في قدمها.. وهذا ما كشفه زوجها ديفيد عن وضعها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، أنّ زوجته مصمّمة الأزياء فيكتوريا بيكهام، تعرّضت لكسر في قدمها أثناء قيامها بالتمارين الرياضية في النادي.

ونشر بيكهام يوم الخميس صورة لقدم فيكتوريا في حذاء طبيّ كبير عبر خاصية “ستوري” في حسابه الخاص على “إنستغرام” مع تعليق قال فيه: “من الواضح أنّ الحادث الصغير الذي تعرّضت له زوجتي في صالة الألعاب الرياضية كان بمثابة كسر نظيف”.

وكانت فيكتوريا قد تحدثت في وقت سابق عن إصابتها كاتبة: “عيد حب سعيد لي. وقعت في صالة الألعاب الرياضية”، مرفقة ذلك بصورة لها وهي تضع الثلج على قدمها.

لكن يبدو أنّ الكسر لم يقف بوجه مصممة الأزياء التي أطلت في صور التُقطت لها أثناء خروجها مع أصدقائها وهي ترتدي كعباً عالياً في قدمها غير المكسورة إلى جانب الحذاء الطبي.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها النجمة إلى إصابة مماثلة، إذ كانت قد نشرت عام 2018 صورة لها مع عكازين مرتدية حذاءً طبيًا في القدم نفسها. موضحة أنّه كسر صغير والإصابة بحاجة فقط إلى بعض الراحة”.