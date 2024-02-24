فيديو غير متوقع لـ يومي..هل عادت لـ أحمد نبيل؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر الدكتورة يومي برفقة حبيبها أحمد نبيل وهما يجلسان في أحد المطاعم في تركيا، الأمر الذي فاجأ الجمهور، الا ان يومي لم تعلق بعد على هذا الفيديو.



وكانت كشفت يومي عن أمر حصل معها، وهو قيام فتاة بتصويرها أثناء سيرها في أحد الشوارع في فرنسا، فتوجهت إليها يومي، وطلبت منها عدم نشر الفيديو الذي صورته، إلا أن الفتاة لم تستجب لطلبها.

وقالت يومي: "جئت إليك بكل احترام وطلبت منك أن تتصرفي بلطف وتحذفي الفيديو، وعدم نشره أو مشاهدته في أي مكان آخر".