إدوارد جيمس أولموس .. أكثر من 30 عامًا في مجال الترفيه وهذه نبذة عن حياته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد إدوارد جيمس أولموس، الذي ولد في 24 شباط 1947، شرق لوس أنجلوس، في المستشفى الياباني الأول لبيدرو أولموس وإليانور هويزار.



نشأ إدوارد في تشيزبرو لين، ودرس في مدرسة غرينوود الابتدائية ومدرسة مونتيبيلو الإعدادية، ثم تخرج من مدرسة مونتيبيلو الثانوية في عام 1964، وبعد ذلك حصل على إجازة في علم الاجتماع والعدالة الجنائية في كلية شرق لوس أنجلوس في عام 1966، ومنذ ذلك الحين، حصل أولموس على العديد من الأوسمة من مدينة مونتيبيلو، بما في ذلك جائزة الخريجين، جائزة العام من مدرسة مونتيبيلو الثانوية في عام 2014، وجائزة رجل العام من مؤسسة الفرص الأميركية المكسيكية في عام 2015.

حقق نجاحًا استثنائيًا كممثل ومنتج، على الرغم من أن المسلسل جعل الممثل مشغولاً خلال عرضه من عام 2003 حتى عام 2009، إلا أن ذلك لم يمنعه من إخراج فيلم "Walkout" على شبكة HBO في عام 2007، والذي حصل على ترشيح DGA في فئة الإنجاز الإخراجي المتميز في أفلام التلفزيون.

تمتد مهنة أولموس في مجال الترفيه لأكثر من 30 عامًا، في ذلك الوقت، ابتكر أسلوبًا مميزًا وجماليات يطبقها على كل مساعي فنان، وغالبًا ما يرتكز على شخصياته في الواقع والجاذبية.