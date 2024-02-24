شاهد قعيد المجد يقيم مأدبة عشاء فاخرة لضيوفه في حائل

أقام مشهور تيك توك “قعيد المجد” مأدبة عشاء فاخرة لضيوفه في مدينة حائل، وذلك بالتزامن مع إعلان مشاركته في مهرجان جادة الإبل الذي تنظمه إدارة نادي الإبل.

ونشر قعيد المجد فيديو على حسابه على تيك توك يُظهر مأدبة العشاء الفاخرة التي أقامها لضيوفه في حائل.

وتضمنت المأدبة مجموعة متنوعة من الأطباق العربية والعالمية، بالإضافة إلى الحلويات والمشروبات.

وحضر المأدبة عدد كبير من ضيوف قعيد المجد، من بينهم شخصيات مشهورة ورجال أعمال.

وأعرب قعيد المجد عن سعادته بحضور ضيوفه، ودعاهم للاستمتاع بالمهرجان.

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