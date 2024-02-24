هشام جمال يعلق على مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" لـ ليلى زاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان والمنتج هشام جمال، على مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تشارك في بطولته خطيبته الفنانة ليلى أحمد زاهر.

وأعاد "هشام"، نشر برومو المسلسل، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "متفائل اننا هنشوف فكرة وموضوع مهم في المسلسل ده إن شاء الله.. ربنا يوفقكوا وتكسروا الدنيا".

ويعد مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية، ويعرض في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف،

هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر.

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