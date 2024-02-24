بعد بتر ساقه.. نقل فادي إبراهيم للعناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدرت أسرة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، أمس الجمعة 23 فبراير، بيانا صحفيا كشفت خلاله عن نقله إلى العناية المركزة ومنع الزيارة عنه، طالبين من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على إجرائه عملية بتر ساقه.

وجاء في البيان الذي نشره موقع جريدة النهار اللبنانية: "بيان صادر من عائلة الممثل والفنان القدير فادي إبراهيم إلى جمهوره ومحبيه في 23 فبراير 2024، بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج ونظرا للمضاعفات التي حصلت معه مؤخرا، تم نقله إلى العناية المركزة وقد منعت عنه الزيارات ونطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم صدور أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت الا من خلال العائلة".

فادي إبراهيم ممثل لبناني قدير شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية اللبنانية، كما كانت له مشاركات في أكثر من عمل مصري، بينها: فرقة ناجي عطا الله مع "الزعيم" عادل إمام، ومسلسل أسمهان أمام النجمة سلاف فواخرجي، ومسلسل البوابة الثانية مع النجمة الكبيرة نبيلة عبيد.