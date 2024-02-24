رمضان 2024.. بيتر ميمي يروج لـ "الحشاشين" ببوستر جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المخرج بيتر ميمي، عن بوستر جديد من مسلسل "الحشاشين" الذي ينافس من خلاله بموسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشر بيتر، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسلسل الحشاشين.. كريم عبد العزيز".

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في إطار تاريخي في القرن الـ 11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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