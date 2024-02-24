رفع دعوى قضائية ضد منتجي أفلام ويتني هيوستن لعدم دفعهم المتفق عليه مقابل ترخيص الأغاني

ميرنا وليد - بيروت - رفعت شركة Sony Music دعوى قضائية ضد منتجي أفلام النجمة الراحلة ويتني هيوستن لعدم دفعهم مقابل ترخيص الأغاني

وتزعم الدعوى القضائية أن منتجي فيلم السيرة الذاتية "I Wanna Dance with Somebody" لعام 2022 لم يسددوا المبالغ المتفق عليها مقابل أكثر من 20 أغنية في هيوستن.



ووفقًا لما أوردته Music Business Worldwide، تقول شركة Sony Music Entertainment، التي تشرف على كتالوغ الموسيقى في هيوستن، إنه تم التوصل إلى اتفاق قانوني لإستخدام الفيلم لأكثر من 20 أغنية، لكنها تدعي أنه لم يتم سداد المدفوعات، على الرغم من أنها كانت مستحقة في تموز 2023.

ووفقًا لبي بي سي، تطالب شركة سوني بتعويضات بقيمة 3.6 مليون دولار تقريبًا (2.85 مليون جنيه إسترليني)، مع الشركات المذكورة في القضية بما في ذلك Anthem Films وNYBO Productions وBlack Label Media.

لعبت نعومي آكي دور هيوستن في الفيلم، وتحدثت وقت صدوره عن المخاطر المحتملة لتولي هذا الدور.

وقالت: "أعلم أنه من خلال لعب دور ويتني، من المحتمل أن أضع نفسي في خط النار". "على الرغم من أنني أكثر وعيًا بما سأقوم به، لأنني أبلغ من العمر 31 عامًا وكانت تبلغ من العمر 19 عامًا عندما دخلت الصناعة."

ومع ذلك، اعترفت آكي بأنها لا تزال تشعر بالخوف من احتمال أن تصبح نجمة كبيرة : "أحب أن أكون أمام الكاميرا وأروي القصص، لكن "الشهرة" تبدو غريبة بالنسبة لي، أستطيع أن أرى بالفعل حياتي تتغير، وأنا حقا أحب حياتي!