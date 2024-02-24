ممثل جديد ينضم الى "الطائر الرفراف" وهذا دوره فيه

ميرنا وليد - بيروت - انضم الممثل التركي علي أونير الى مسلسل "الطائر الرفراف" بدور مدرب الرياضة يدعى دورك، يعمل في النادي الرياضي الذي تتمرن فيه "أسومان".

على صعيد آخر كانت قد كشفت عفراء ساراتش أوغلي أن لا علاقة عاطفية بينها وبين زميلها في مسلسل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير، اذ قالت للصحافة في عيد ميلادها: "يا أصدقاء، أريد أن أضع النقطة الأخيرة لأنني لا أريد ان يتم فتح هذا الموضوع بعد الان. نحن مجرد زملاء عمل ولا توجد بيننا علاقة." وهو الأمر الذي تداولته الصحافة بكثرة.



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