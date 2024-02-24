هل هناك موسم ثالث من "شراب التوت" ؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن ان هناك موسم ثالث من مسلسل "شراب التوت"، وذلك بعد تحقيقه نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، اذ انه قد تفوق على مسلسل "الطائر الرفراف".



وكان قد تحدث فاروق تورغوت منتج المسلسل التركي "شراب التوت" عن شخصية "نورسيما" وتأثيرها في هذا العمل، اذ انه قال: "إذا كانت نصف النساء في هذا البلد يرتدين الحجاب، فمن المهم احترامهن وإظهارهن على الشاشة.

و أضاف: "الشخصية النسائية القوية في العالم المحافظ مهمة جدًا، لقد نجحنا في عكس ذلك بـ شخصية نورسيما و جذبنا الانتباه".