شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى تلتقى بجمهورها اليوم بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى اليوم السبت الموافق 24 فبراير الفنانة هلا رشدى حفلاً غنائيًا بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك على مسرح الحكمة تقدم فيه عددًا من الأغانى الخاصة بها وبعض أغانى الزمن الجميل منها أغانٍ لكوكب الشرق أم كلثوم وللراحلة وردة الجزائرية وأغانى الفنانة القديرة نجاة الصغيرة.





هلا رشدى

يذكر أن الفنانة هلا رشدي، حلت ضيفة في برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وأجابت في اللقاء عن السؤال الذى يدور في أذهان كل محبيها وهو لماذا لم تتحدث او تظهر مع زوجها طبيب التغذية، فقالت: هو دائما مشغول في عمله وعيادته وهو يرغب فى عدم الظهور وأنا أحترم رغبته.

وقالت المطربة هلا رشدى في مداخلة لها عبر أثير إذاعة أون سبورت أف أم في برنامج "يا إحنا يا هما" مع مقدمى البرنامج الكابتن خالد الغندور والإعلامية دينا سليم إنها تشجع لعب كرة القدم وتعشق النادى الأهلى وتشجعه أبًا عن جد وأحيانًا تذهب لمشاهدة مباريات الأهلى بالاستاد هي وكل عائلتها وكانت تتمنى أن تكون لاعبة كرة قدم، وأشارت هلا إلى أن زوجها إذا كانت يشجع فريق غير الأهلى كان سيقابل بالرفض من والدها الأهلاوى بإخلاص.