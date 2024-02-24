شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تروج لمسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد قبل عرضه في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، لـ مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وذلك لتوعية الطفل بالقيم الإنسانية والحضارية.



مسلسل نور والكوكب السعيد

وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، و الفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

ويتعاون هؤلاء الأبطال معًا في مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الطاقة السلبية المنبعثة منه، والتي يتضح أنها تنتج عن المخاطر التي يتعرض لها الكوكب، والتي أصابته بكوارث كما أصابت الكثير من سكانه بالتعاسة، وخاصة الأطفال، وذلك من خلال مغامرات مشوقة ينجح أبطال المسلسل في عمليات إنقاذ متعددة، وذلك من خلال 10 حكايات يشتمل عليها المسلسل، وهي (حملة تبرعات، الصيد الجائر، تلوث الشواطئ، حرائق الغابات، استخدام الأطفال في الحروب، الهجرة غير الشرعية، مخاطر الألعاب الإلكترونية، مخاطر الحروب، خطف الأطفال، الأغاني العشوائية).

المسلسل من تأليف الدكتورة نهى عباس، سيناريو عمرو الطاروطى، أشعار عبد المنعم حسين، إنتاج تنفيذى شركة ماتريكس م. عمر غازى، إخراج محمد ضاحى، شريف حسين، التتر غناء وألحان مصطفى قمر، كلمات محيى حوار، الأغانى في الحلقات والموسيقى التصويرية ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشى، غناء كورال أطفال، تصميم شخصيات: الفنان فواز، إخراج إذاعي: خالد عبده.

المسلسل من بطولة، الفنانة ويزو، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة نور قدري، الفنانة شيماء شعلان، الفنانة شكران حسين، الفنان حسين القناوي، الفنانة الصغيرة فيروز طارق.