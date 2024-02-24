شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للفنان محمد صبحي بنادي الرواد عن "الفن والثقافة وبناء الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي الرواد بالعاشر من رمضان الفنان الكبير محمد صبحي فى ندوة بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" وذلك يوم الأحد 25 فبراير الساعة السادسة مساء، وبحضور أعضاء النادي ورئيس مجلس إدارة النادي محمد محمود أبو العينين، الذي سيكرم الفنان محمد صبحي عن مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من نصف قرن.

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد انتهي من الموسم الأخير لمسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك"، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد حتي الأسبوع الأخير من الموسم الأخير منها، والمسرحية تم تصويرها تليفزيونيا وستعرض قريبا لكل الجماهير في الوطن العربي.

"عيلة اتعمل لها بلوك "مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.