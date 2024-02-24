شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز: بقدم أدوار الشر بخفة دم مش بالطريقة القديمة والجمهور معجب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان وليد فواز، أنه يقدم شخصية الشرير في مسلسل "جودر" مع النجم ياسر جلال، قائلا: "القصة زي قابيل وهابيل وأنا الشقيق الأكبر لياسر جلال في العمل وبقدم شخصية شقيقه الشرير وبيكره أخوه في المطلق وهو شايف أنه واخد كل الاهتمام".

وأضاف وليد فواز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي إم سي، اليوم السبت، أن دوره هو بمثابة شوكة في ضهر جودر أخوه، ومزح قائلا: "هيكون شوكة في ضهر جودر وعمله الأسود"، موضحا ارتباطه بأدوار الشر ويشعر فيها بقوته الفنية ويحب نجاحها.

وتابع: "الجمهور حاليا بيروح للأدوار الشريرة وأنا بقدمها بخفة دم مش بالطريقة القديمة ومفيش إنسان شرير بيشوف نفسه شرير وكل إنسان داخله الشر والخير وطبيعة الأنسان والموقف هو اللي بيخرج التصرف"، مؤكدا أنه يدخل الشخصية ولابد أن يقتنع بمبرراتها حتى يصدقها الجمهور.