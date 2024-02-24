حدث تاريخي مضحك بين هشام جمال وخطيبته ليلى زاهر  

شارك الممثل والمنتج المصري هشام جمال عبر حسابه الرسمي على انستغرام عدداً من الصور والفيديوهات التي جمعته بخطيبته الفنانة ليلى احمد زاهر، خلال حضورهما إحدى المناسبات.

هشام علّق بطريقة لطيفة على الصور قائلاً: “والله ارتبطت وأصبحت أذهب الى المناسبات، انا بتغيّر ولا إيه؟ شطّورة يا لولو”.

من جهتها، علّقت ليلى زاهر على منشور خطيبها ممازحة: “هذا حدث تاريخي والله الحمدلله”. ليرد عليها هشام جمال بالقول:”لكن إقتنعت بسرعة ولن أتعبك”.

نذكر ان ليلى أحمد زاهر، أعلنت ارتباطها بهشام جمال مؤخرًا وشاركا المتابعين بصور من المناسبة.

هشام وليلى اجتمعا معا عام ٢٠٢١ في بطولة المسلسل الكوميدي “في بيتنا روبوت” الذي حقق نجاحاً كبيرا أثناء عرضه، حيث جسّدا دور زوجَين، ويبدو ان قصة المسلسل تحوّلت الى واقع حقيقي، وذلك بإعلان ارتباطهما بعد قصة حب استمرت ثلاث سنوات.

نشير ان الممثلة ليلى زاهر تشارك في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ من خلال مسلسل بعنوان “أعلى نسبة مشاهدة” ويشاركها بطولته سلمى أبوضيف من إخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، والعمل مقتبس من احداث حقيقية.