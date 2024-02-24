أصالة تغني شارة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية مي عمر عبر صفحتها، صورة تجمعها بالفنانة السورية أصالة، وعلقت كاتبة : " بصوت أيقونة الشرق نجمة الوطن العربي أصالة يكتمل مسلسل نعمة الأفوكاتو اللي مها سليم و محمد سامي تعبوا فيه جدا، صولا عاملة أغنيتين الأولي لدعاية المسلسل و هتنزل قريب جدا وهي أغنية (الجوكر) للشاعر حسام طنطاوي وألحان محمدي وتوزيع خالد نبيل و ميكس وماستر العبقري هاني محروس، وكمان عاملة أغنية التتر اللي من إختيار أخونا هاني محروس وهي أغنية (يا حظ)من كلمات ملاك عادل و ألحان مدين وتوزيع أماديو ،بجد مبسوطه بالأغاني جدا و أصالة إضافة كبيرة للمسلسل و أكيد شكرا لأخونا الكبير فائق حسن اللي كان مدي كل وقته و مجهوده للمشروع ، بحبك يا صولا ويارب الأغاني تكسر الدنيا"

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