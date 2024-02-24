بالفيديو- نور الغندور ستترك عملها..فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور مقطع فيديو فكاهي مع الجمهور عبر حسابها الخاص ظهرت فيه و هي تحرك شفتيها على أغنية إسمها "أنا مخنوق من الشغل" ممازحةً الجمهور أنها ستترك العمل حيث تقول إحدى أسطر الأغنية : "شكلي حسيب الشغل"، ظهرت نور بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه قميص باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت أطلت نور الغندور على الجمهور بصور جديدة، ظهرت فيها بلوك رائع، وإرتدت جامبسوت ضيقاً بنقشة جلد التمساح،

من دار الأزياء العالمية ALAÏA، يصل سعره إلى 2,990 يورو.

وانتعلت نور الغندور حذاءً أسود من نفس دار الأزياء، يصل سعره إلى 1,690 يورو، أما حقيبة اليد التي كانت تحملها، فهي من دار أزياء Hermès، ويصل سعرها إلى 24.960 يورو.

