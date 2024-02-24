حسين الجسمي يتألق بغناء "دوم في القمة" في حفل كامل العدد

ياسر رشاد - القاهرة - أحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" حفلًا ضخمًا فى ختام مشاركته بالنسخة الـ 24 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

حسين الجسمي

وقدم الفنان حسين الجسمي خلال الحفل أغنية أعدها خصيصاً بعنوان "دوم في القمة" من كلمات عبدالله بن حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وذلك في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم في دبي، والمنقولة مباشرة عبر قناة سما دبي.

وأبدي حسين الجسمي عن فخره في المشاركة المستمرة بختام البطولة والبرنامج في كل عام.

حسين الجسمي

وقال عبر المنصات الرسمية الخاصة به: "نفرح ونفخر بتراثنا وفي مشاركتنا المستمرة سنويا في ختام بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان 2024 .. من إعداد وتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم في دبي".

من جهة أخرى، يحيي حسين الجسمي حفل ختام الحدث الأكبر من نوعه للاحتفال باصحاب العطاء في الوطن العربي، والذي اكتمل العدد فيه (SOLD OUT) قبل أيام من موعد إقامته مساء يوم 25 فبراير 2024 في قاعة كوكاكولا ارينا – دبي، والذي أعد له مجموعة من المفاجآت، والذي سيقدمها خلال الاحتفالية الكبرى.



حسين الجسمي

وكان طرح النجم حسين الجسمي مؤخرًا أغنيته الجديدة “بلبطة” بمشاعر صيفية تثلج القلوب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.

واختار حسين الجسمي كلمات جريئة قريبة من قلوب الأطفال والكبار معاً، وتعمّد الجسمي اختيارها مع لحنها السهل الواصل ببساطته، طارقاً جميع المشاعر والأحاسيس بأسلوب مختلف عن السائد، مؤكداً دائماً من خلال أعماله واختياراته أنه الرقم الصعب في عالم الأغنية العربية.

وقد نثر الجسمي بأغنية صيف 2023 "بلبطة" أفكار وأمنيات الإستمتاع بأشهر الصيف بأحاسيس مفرحة تبث البهجة والسعادة التي يعيشها ويبحث عنها الإنسان في مخططاته لأوقات الإجازات والراحة.

حسين الجسمي

كلمات أغنية بلبطة



عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر

عايز اعمل tan وابقى ف روقان وافصل م الحر

وابعد ع الناس

واشرب أناناس

وأجيب نضارة

اقعد ف الشمس

ياه ع الإحساس

واقضّيها بلبطة بلبطة

وقد تعاون الجسمي في كلمات أغنية "بلبطة" التي تنتمي للأغنيات ذات اللون الغنائي المصري كلمة ولحناً، مع الشاعر ايهاب عبد العظيم، والملحن عمرو الشاذلى، ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.