أحمد داش وعصام عمر شقيقان.. هل يضطران للتعاون في مسار إجباري ؟

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض النجمان أحمد داش وعصام عمر، الماراثون الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل مسار إجباري، والذي تدور أحداث في إطار تشويقي.

قصة وأبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين والوجوه الصاعدة وأبرزهم:"عصام عمر، أحمد داش، جوري بكر، بسمة، صابرين، رشدي الشامي، محسن منصور، ميار الغيطي، نور محمود، من تأليف أمين جمال، محمد محرز، مينا بباي، إخراج نادين خان .

مسلسل مسار إجباري

تدور أحدث مسلسل مسار إجباري في إطار تشويقي حول مشكلة كبيرة يتورط فيها اثنان من الشباب، يتضح فيما بعد أنهما شقيقان لرجل واحد وهو عمر البرنس، وكل منهما يعيش مع والدته، لكن أزمة ما تحدث تقلب حياتهما رأسًا على عقب وتتصاعد الأحداث عندما تقع جريمة قتل، وتحدث لهما أمور غامضة، ولكن هل يضطران للتعاون سويًا لكشف سِر ما يحدث حولهما، أم ستزيد حِدة خلافاتهما؟ الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدًا عندما تتعارض تحركاتهما مع بعض أصحاب المصالح من كبار رجال الأعمال.

وتتضمن الأحداث 15 حلقة وتحكي القصة عن «حسن» و«حسين» يكتشفات رغم أنهما متناقضان لأبعد مدى وكل منهما عكس الآخر، أنهما أشقاء لأب واحد، حيث يقرر الأخير أن يفصح لهما عن هذا السر الذي أخفاه عنهما.