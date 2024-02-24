رمضان 2034.. سمية الخشاب تفقد عريسها يوم زفافها في برومو"بـ 100 راجل"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "بـ 100 راجل" من بطولة النجمة سمية الخشاب عن البرومو الدعائي للعمل، استعداداً لطرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل "بـ 100 راجل"

ظهرت سمية الخشاب في البرومو من خلال شخصية "غالية"، التي تواجه مصاعب غير متوقعة، تؤدي إلى تحولات عديدة في حياتها، كما عكست إطلالاتها المختلفة في البرومو.

وخلال برومو مسلسل "بـ 100 راجل"، ظهرت غالية في مشهد حفل زفافها، الذي يقطعه إطلاق نار تكون نتيجته إصابة العريس ووفاته لاحقا.

وفي مشاهد أخرى من البرومو نشاهد سمية الخشاب تتحول إلى سائقة ميكروباص في الموقف، حيث تحدث مشاجرة بين فريقين، أحدهما على رأسه الفنان محمود عبد المغني، والآخر بقيادة محمد عبد العظيم.

وتتعرض غالية خلال البرومو للحبس، كما تشارك في أنشطة غير مشروعة وتستخدم السلاح الآلي، وتضمن البرومو مشهد عملية تهريب عبر الصحراء شهدت تبادل إطلاق النار، بمشاركة الفنانة سماء إبراهيم والفنان محمد القس، قبل أن تسيطر قوات الأمن على الموقف.

ومن بين الفنانين الذين ظهروا في البرومو هالة فاخر، محمد رضوان، ونانسي صلاح وآخرون.

مسلسل "بـ100 راجل" يتكون من 15 حلقة، وينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين تحت قيادة المخرج إبرام نشأت.

ويضم مسلسل بـ 100 راجل مجموعة من الفنانين، بجانب الفنانة سمية الخشاب، ومن ضمنهم: سماء إبراهيم، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبد المغني، محمد عبد العظيم.