أحمد عيد الذراع اليمين لـ كريم عبد العزيز في "الحشاشين"

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض النجم احمد عيد ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “الحشاشين”برفقة النجم كريم عبد العزيز.

شخصية احمد عيد

يجسد أحمد عيد خلال الأحداث دور "زيد بن سيحون"، أحد القيادات والذراع اليمين لحسن الصباح الذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز.

أحمد عيد

من هم طائفة الحشاشين؟



تأسست طائفة الحشاشين على يد الحسن الصباح الذي كان في بلاط السلاجقة في وقت من الأوقات وكان حقود على الوزير نظام الملك لأنه كان يعارض أفكاره المتطرفة دائما، وترك الحسن الصباح البلاط السلجوقي وأتى إلى مصر التي كانت وقتها تحت الحكم الفاطمي على يد الخليفة المستنصر بالله وأقام في مصر فترة ولكنه كان على عداء مع الوزير الذي كان نفوذه طاغيا في ذلك الوقت بدر الدين الجمالي، فكان ذلك سببا في أن يستهدفه بدر الدين، الأمر الذي جعل الحسن الصباح يفر هاربا إلى أصفهان، ولكن قبلها مر على عدد من البلاد التي تحت حكم العباسيين التي كان يدعو فيها الشباب للانضمام إلى طائفته، وبعد أن شكل قاعدة كبيرة وقويه في وسط الدول السلجوقية والعباسية أراد أن يصنع لنفسه حصنا منيعا يحميه، فاقتحم قلعة الموت في فارس وجعلها مركز البداية لاستمرار التوسع في دعوته.

كريم عبد العزيز

مسلسل الحشاشين 2024.. قصة الطائفة المنظمة لأقوى عمليات الاغتيال على مر التاريخ



كانت قلعة الموت مليئة بالحدائق الجميلة والأشجار البديعة والطبيعة الخلابة بجانب الفتيات الجميلات فيها، وكان الحسن الصباح يقنع الفتيان بالانضمام إليه ويوهمهم بأنه يملك مفاتيح الجنة من خلالها، حيث كان يستخدم بعض الأعشاب والنباتات أو حساء يسقيهم إياه، يجعلهم ذلك يغرقون في النوم لفترة كي ينقلهم إلى الحديقة التي كانت مغلقة وكانت سرا لا يعلمها إلى بعض من خدمه، فيستيقظ الشبان ويرون أنفسهم في عالم بديع لا تشوبه شائبة وفيه كل الملذات التي يعشقونها، وفي النهاية تسقيهم الفتيات الحساء الذي يعيدهم إلى النوم ثانية ثم يخرجونهم من حديقة القلعة، فيقتنع الشباب يؤمنون إيمانا تاما بدعوة إمامهم الحسن بن الصباح، بل وينفذون أوامره مهما كانت طبيعتها، ولذلك كان مستعدين استعداد تاما لأن يغتالوا الشخصيات المهمة ويضحون بأنفسهم بعد ذلك حيث أنه من الصعب هروبهم، وأتى هذا الاستعداد من اقتناعهم بدخولهم الجنة التي أراهم شيخهم إياها.

كريم عبد العزيز

وكان النجم كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين.

وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

كريم عبد العزيز

أبطال الحشاشين



مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.