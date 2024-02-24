أكدت الإعلامية مها منصور مشاركتها في فعاليات كأس السعودية 2024 لسباقات الخيل، وأعربت عن سعادتها بالدعوة وتواجدها في هذا الحدث المهم. وخلال حديثها لبرنامج “سيدتي”، أشارت منصور إلى أنها سعيدة بتواجدها في الفعالية، ولاحظت بإعجاب حضور السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأضافت منصور: “يسعدني أن نقدم ثقافتنا بأرقى مستوياتها وبشكل رائع يليق بسمعة المملكة”. وأوضحت أن إطلالتها في الحدث مستوحاة من فرسان العرب في الماضي، حيث كانوا يحرصون على الظهور بشكل قوي وجريء. وبهذه المشاركة، تساهم منصور في إبراز تألق سباقات الخيل في المملكة، وتشهد الفعالية حضورًا دوليًا متميزًا من السياح من جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: الإعلامية مها منصور تشارك في كأس السعودية 2024 لسباقات الخيل وتبرز تألق السياح العالميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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