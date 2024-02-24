رمضان 2024.. أصالة تغني تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة مي عمر عن قيام المطربة أصالة بتسجيل أغنية تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت مي عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، صورتين تجمعها الأولى بـ أصالة، وضمت الثانية إلى جوارهما المخرج محمد سامي والمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، داخل ستديو لتسجيل الصوت.

وعلقت مي "بصوت أيقونة الشرق نجمة الوطن العربي أصالة يكتمل مسلسل نعمة الأفوكاتو، اللي مها سليم ومحمد سامي تعبوا فيه جدا، صولا عاملة أغنيتين الأولي لدعاية المسلسل وهتنزل قريب جدا وهي أغنية (الجوكر) للشاعر حسام طنطاوي وألحان محمدي وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر العبقري هاني محروس".

وتابعت "وكمان عاملة أغنية التتر اللي من اختيار أخونا هاني محروس وهي أغنية (يا حظ) من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أماديو، بجد مبسوطة بالأغاني جدا وأصالة إضافة كبيرة للمسلسل، وأكيد شكرا لأخونا الكبير فائق حسن اللي كان مدي كل وقته ومجهوده للمشروع، بحبك يا صولا ويا رب الأغاني تكسر الدنيا".

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.