سيرين عبدالنور ترقص احتفالا بعيد ميلادها- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلادها، الذي وافق يوم 21 فبراير الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "Arab wood" مقطع فيديو من الاحتفال، عبر موقع "إنستجرام".

وظهرت سيرين في الفيديو وهي ترقص وسط أصدقائها المقربين وأسرتها.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال سيرين عبدالنور كان مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، ومن تأليف سلام كسيري، وإخراج رنده علم.

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