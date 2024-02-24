شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الوهاب: استعنت بمشاهد مصورة من سر إلهى لتقديم الموسيقى التصويرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم كريم عبد الوهاب بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "سر إلهى" بطولة النجمة روجينا، فضلاً عن تقديم موسيقى تتر النهاية، كما شارك في توزيع أغنية تتر البداية، التي يغنيها ويلحنها النجم حمزة نمرة، ومن كلمات محمود فاروق، مشيرًا إلى أنه يقدم موسيقى جديدة خلال أحداث المسلسل، فهو عمل درامي اجتماعي، والمزيكا تعبر عن كل حالة من حالات المسلسل، وأنه استعان ببعض المشاهد المصورة "الماستر سين"، لتقوده إلى الموسيقى التي يقوم بتأليفها.

وأوضح "عبد الوهاب" خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أنه حاول خلال هذه المقطوعات الموسيقية استخدام المزيكا الكلاسيكية الشرقية، وروجينا من الفنانات التي تساعد في الدخول في مود الموسيقى والأحداث سريعا، فهي فنانة كبيرة ولديها خبرة كبيرة في التمثيل، مشيرا إلى أن تعاونه مع حمزة نمرة في أغنية التتر جاءت بمحض الصدفة على الرغم من صداقتهما القوية التي تخطت 10 سنوات، والأعمال الكثيرة الناجحة التي جمعتهما.

المسلسل بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث مسلسل "سر إلهى" في إطار اجتماعى تشويقى، حول نصرة، التي تتعرض للظلم من أقرب الناس لها، بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها تنتقل نصرة للقاهرة تاركة المنصورة، ثم تتهم في قضية قتل، لتخرج منها أقوى وتحاول الانتقام.