شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تخوض أول تجربة إخراجية بفيلم Eleanor the Great والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن خوض النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، تجربة جديدة لها في مسيرتها وهي إخراج فيلم سينمائي جديد يأتي بعنوان Eleanor the Great، وسيكون ضمن طاقم التمثيل كل من، جون سكويب وشيواتال إيجيوفور، وجيسيكا هشت.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن جوهانسون، تقوم بتجميع طاقم عمل فيلمها الإخراجي الأول Eleanor the Great، ومن المقرر ان ينضم إلى سكويب، ممثلة فيلم "نبراسكا" المرشحة لجائزة الأوسكار، شيواتال إيجيوفور، والمخضرمة في برودواي جيسيكا هيشت، وإيرين كيليمان.

الفيلم القادم كان يحمل أسم آخر، وهو "Eleanor, Invisible"، ويتتبع قصة إليانور مورجنشتاين وهي امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا تحاول إعادة بناء حياتها بعد وفاة صديقتها المفضلة، ونتيجة لذلك، عادت إلى مدينة نيويورك بعد أن عاشت في فلوريدا لعقود من الزمن. كتب توري كامين السيناريو.