شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يروج لمسلسله "محارب": يا رب التوفيق من عندك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد زاهر، على الترويج لمسلسل محارب الذى يقوم ببطولته مع النجم حسن الرداد والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشر عدة صور من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب زاهر على الصور "كواليس مسلسل محارب رمضان 2024، حسن الرداد ومخرجتي الجميلة شيرين عادل والمؤلف الجامد محمد سيد بشير والمحارب الكبير أحمد السبكي و العسل محمود الليثي والقمر ملك احمد زاهر، يارب التوفيق من عندك".



احمد زاهر في الكواليس



احمد زاهر وملك احمد زاهر



احمد زاهر



الرداد وزاهر في كواليس محارب



جانب من الكواليس

ويشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.