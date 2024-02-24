فن ومشاهير

أحمد سعد وروبي يحييان حفلا غنائيا في السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي بمدينة جدة بالمملكة العربية ، على أحد الشواطئ، يوم 1 من شهر مارس المقبل.

وكشفت منصة بنش مارك، عن البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، وكتبت: الفنان أحمد سعد والفنانة روبي، في حفلة حماسية على شاطئ شيدز.. تطرح التذاكر غدًا 6:00م".

يذكر أن أغنية "بعتذرلك"، هي أخر أعمال أحمد سعد الغنائية، والتي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحيى مهدي، وحققت الأغنية نحو مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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