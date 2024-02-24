أحمد سعد وروبي يحييان حفلا غنائيا في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على أحد الشواطئ، يوم 1 من شهر مارس المقبل.

وكشفت منصة بنش مارك، عن البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، وكتبت: الفنان أحمد سعد والفنانة روبي، في حفلة حماسية على شاطئ شيدز.. تطرح التذاكر غدًا 6:00م".

يذكر أن أغنية "بعتذرلك"، هي أخر أعمال أحمد سعد الغنائية، والتي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحيى مهدي، وحققت الأغنية نحو مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.



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