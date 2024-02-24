الشاعر أسامة مصطفى يعلن اعتزاله:" ربنا ينتقم من كل حد أحبطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الشاعر الغنائي أسامة مصطفى، اعتزاله كتابة الأغاني وكل ما يتعلق بالوسط الفني.

وكتب أسامة مصطفى، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"،:" بعلن رسميًا اعتزالي لمجال كتابة الأغاني واعتزالي لكل شيء ولكل شخص مرتبط بيها".

وأضاف:" في ليلة النصف من شعبان أسأل المنتقم أن ينتقم لي من كل حد أحبطني من كل حد عطلني من كل حد اتسبب لي في ضيق من كل حد يسعده فشلي من كل حد كان قدامي بوش وفي ضهري بوش".

واستكمل:" لم تعد لي طاقة للتعامل مع كل هذا الكم من الغباء وكل هذا الكم من التلوّن وكل هذا الكم من منعدمي الرؤية وكل هذا الكم من النرجسية الكاذبة.. إن بات الشيء ضره أكثر من نفعه فليس له قيمة".

وتعاون الشاعر أسامة مصطفى مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، في عدد من الأغاني ومنها أغنية على حبك، معدي الناس، قمر إيه.



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