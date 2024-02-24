تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة في موسم الرياض (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن فعاليات موسم الرياض المقام بالسعودية، شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا تخطى الـ18 مليون زائر.

ونشر المستشار عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، فيديو من موسم الرياض، وعلق عليه:"18 مليون زائر.. استمتعوا بكل الفعاليات والعروض الحية والحفلات في موسم الرياض المميز والجاي أكبر".

وكان كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤخرًا، أن المملكة ستدعم السينما المصرية بأربعة مليارات جنيه، وأن ليلة السعودية المصرية ستكون أولى مراحل التعاون في الليالي.

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