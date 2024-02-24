شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف ووائل جسار يختتمان جولتهما بكندا بحفل في تورنتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم كل من سلطان الطرب الفنان الكبير جورج وسوف والفنان اللبنانى وائل جسار، جولتهما الغنائية في كندا، مساء اليوم السبت بحفل في تورنتو، وذلك بعد أن أحيا الثنائى أولى حفلاتهما في مدينة أوتاوا، وثانى حفل بمدينة ادمونتون، وثالث حفلاتهما في مونتريال.

وطرح مؤخرًا سلطان الطرب الفنان جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها ككليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.

وطرح الفنان وائل جسار مؤخراً أغنية رومانسية بعنوان "حد يحبنى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

كما طرح وائل جسار أيضاً أغنية بعنوان "لو تخاصمنى" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.