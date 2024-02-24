نادين نسيب نجيم تروج لمسلسلها الرمضاني "2024" بالتيزر الرسمي الثاني و هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم البرومو التشويقي الثاني لمسلسلها الرمضاني المنتظر "2024" و ذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و حمست الجمهور لهذا العمل بالقول: "أم تسعى لحماية ابنتها مهما كان الثمن ! ولكن…مسلسل ٢٠٢٤ خلال شهر رمضان المبارك".



و في وقت سابق، نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلقطات عديدة لشخصية "النقيب سما"، التي تؤديها في مسلسلها المنتظر "2024"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وبدأت تظهر جوانب جديدة من الأحداث التي تجري حول هذه الشخصية، منها أن إبنتها، التي ظهرت في الجزء الأول، تم أخذها منها، وهي تحاول إستعادتها.

وفي التعليق، كشفت نادين أنها أعلنت الحرب على الجميع، وكتبت: "النقيب سما راجعة وبقوّة".

