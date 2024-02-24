بالصور- كيم كارداشيان بالجلد الأسود.. وهذا هو سعر إطلالتها الخيالي جداً

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وظهرت بلوك مميز، إذ إرتدت سترة من الجلد واسعة من دار الازياء العالمي balenciaga وصل سعرها إلى 12,300 دولار بالإضافة إلى سروال من الجلد بنفص التصميم يصل سعره إلى 8,700 دولار، وتركت شعرها منسدلاً مع قبعة سوداء على رأسها، وطبقت مكياجاً جميلاً.



وكانت إلتقطت عدسات الكاميرات، صوراً لـ كيم كارداشيان، في ملعب "Allegiant" في لاس فيغاس، وأثارت الصور قلق متابعي كيم، إذ لفت أصابع يدها اليسرى بضمادات، ما أثار تساؤلات حول الحادث الذي أدى إلى هذه الإصابة.

وحضرت كيم إلى الملعب لدعم ابنتها سانت، البالغ من العمر 8 سنوات، خلال مباراة كرة السلة.

وظهرت كيم في الصور برفقة شقيقتيها كيندال جينر وكلوي كارداشيان.

