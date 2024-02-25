شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان رامى وحيد يعلن زواجه دون إبداء تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الفنان رامى وحيد عن زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، إذ نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب: "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات.. تم الزواج" ولم يعلن عن أى تفاصيل أو مكان العرس وخلافه.



رامى وحيد يعلن زواجه

وكان آخر أعمال رامى وحيد مسلسل "المماليك" والذى عرض العام الماضى.

مسلسل "المماليك"، من بطولة رانيا يوسف ورامى وحيد وبيومى فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسى صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.