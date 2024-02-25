شكرا لقرائتكم خبر عن الشال الفلسطينى حاضر فى ختام مهرجان برلين السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي بن راسل والنجم العالمي جاي جوردان، على إحضار الشال الفلسطيني في ختام مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ74 التي انتهت منذ قليل، حيث صعدا على خشبة مسرح قصر برليناله بمدينة برلين، وهما يرتديان الشال الفلسطيني لحظة تسلمهما جائزة أفضل فيلم عن فيلمهما Direct Action.



بن راسل وجاي جوردان



جيوم كايلو وبن راسل

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الجوائز التي حصدتها الأعمال السينمائية:

الدب الذهبي لأفضل فيلم: « Dahomey » للمخرجة السنغالية ماتي ديوب

جائزة الدب الفضي الكبرى: " A Traveler’s Needs " للمخرج الكوري هونج سانج سو

جائزة الدب الفضي: « The Empire » للمخرج الفرنسي برونو دومون

الدب الفضي لأفضل مخرج: « Pepe » لـ نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس أرياس.

الدب الفضي لأفضل أداء رئيسي لممثل: للنجم العالمي سيباستيان ستان عن فيلم «A Different Man»

- الدب الفضي لأفضل أداء ممثلة مساعدة: إميلي واتسون عن فيلم "Small Things Like This".

الدب الفضي لأفضل سيناريو: فيلم "Dying" للمخرج ماتياس جلاسنر

الدب الفضي للمساهمة الفنية المتميزة في التصوير السينمائي: «The Devil’s Bath»، مارتن غشلاشت.