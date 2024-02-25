شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسلسلات وفيلم وحيد جمع النجمتين وفاء وأيتن عامر قبل مسلسل جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم الذى يشهد عرض عدد كبير من المسلسلات، ومن بين هذه المسلسلات هو مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، والذى يشهد مشاركة النجمتين وفاء عامر وشقيقتها النجمة أيتن عامر، وهو من تأليف أنور عبد المغيث و إخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى، ويعتبر هذا العمل ليس الأول الذى يجمع الشقيقتين وفاء وأيتن عامر.

مسلسل الدالي

كان أول تعاون بين النجمتان وفاء وايتن عامر، في مسلسل "الدالي" بطولة الفنان الراحل نور الشريف عام 2007، والذى تكون من ثلاثة أجزاء، ودارت أحداثه حول رجل الأعمال والسياسي سعد الدالي والذي ينتمي لعائلة مرموقة، يتعرض لمحاولة اغتيال تنتهي بوفاة ابنه الكبير وجميع أفراد طاقم الحراسة، ومن هنا تبدأ الأسئلة تحوم حول حقيقة شخصية الدالي ومصدر ثروته مع بدء تحقيقات الشرطة بالحادث.

مسلسل الطوفان

كان ثاني تعاون جمع بين النجمتان وفاء وأيتن عامر هو مسلسل الطوفان عام 2017، وظهر كشقيقتين ضمن أحداث العمل، ودارت أحداثه حول عائلة "المندوه" ميسورة الحال والأم الحاجة "صفية" التي ربت أبناءها بعد وفاة زوجها الذي ترك لهم أرض في الإسماعلية، فصادفت أنها ضمن مشروع قناة السويس وأصبح سعر الأرض 300 مليون جنيه، فتهبط ثروة كبيرة على العائلة ويصبح كل فرد منهم يمتلك ملايين وتتوالى الأحداث.

فيلم يا تهدى يا تعدى

شاركت وفاء وأيتن عامر في فيلم "يا تهدى يا تعدى" عام 2017، والعمل كان من بطولة أيتن عامر وظهرت وفاء عامر ضمن الأحداث العمل كضيفة شرف في أحد المشاهد، ودارت أحداثه حول "هاني" الذى يبحث عن معلم جيد لقيادة السيارات، من أجل والدته الراغبة في تعلم القيادة، ويرشح موظف بإحدى المكاتب المتخصصة في تعليم القيادة للسيدات "هند" التي تجسدها أيتن عامر لتقوم بهذه المهمة، وسرعان ما يقع في حبها، بالرغم من اعتراض والدته على مستواها الاجتماعي، ولكن تجد هند نفسها في موقف لا تُحسد عليه.

مسلسل هي

تعاون الثنائى وفاء وأيتن عامر في مسلسل "هي" عام 2020، وتدور أحداث المسلس فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.