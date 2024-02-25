شكرا لقرائتكم خبر عن 12 صورة من ختام مهرجان برلين السينمائى الـ74 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأيام الماضية، احتضن مسرح قصر برليناله بمدينة برلين، الدورة الـ74 من مهرجان برلين السينمائي، الذى شهد الكثير من الاحداث السياسية بدء من الافتتاحية ومظاهرات واحتجاجات حزب اليمين، مرورا بعروض الأفلام وحتى إسدال الستار اليوم بإعلان الجوائز النهائية للحفل.

المخرجة السنغالية ديوب دوك

إميلي واتسون

إيملي واتسون من حفل الختام

باسل عدرا ويوفال أبراهام

برونو دومونت

بن راسل وجاي جوردان

تشانغ ون تشيان

جيوم كايلو وبن راسل

سيباستيان ستان

عليار شريستي

ماتى ديوب مع جائزتها

ماتى ديوب

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