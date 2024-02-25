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ميرنا وليد - بيروت - فاجأت إحدى المعجبات الحاضرين في الحفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث قامت بالتوجهنحوها وهي تصرخ، فسألتها: "انت بتصرخي ليه" حتى تجاوبها قائلة: "لأنني بحبك" فقالت لها: "إنتكرهتيني الحب".
لكن يبدو أن شيرين لم ترد أن تكسر قلب الفتاة، وسألت عنها بعد صعودها إلى المسرح حتى تراضيها وتأخذمعها صورة سيلفي.
يذكر أن شيرين تشعل أجواء المسرح في بيروت بمجموعة رائعة من أغانيها القديمة والجديدة، ودخلت المسرح على أنغام أغنية صبري قليل، وسط تفاعل واضح من الجمهور الذي كان ينتظرها بفارغ الصبر.
كانت هذه تفاصيل خبر معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب بصراخها.. وهي: "كرهتيني الحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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