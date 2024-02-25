ميرنا وليد - بيروت - نرمين محسن "فنانة الوطن" لقب اطلقه عليها الفنان السعودي محمد عبده، و ذلك بعد مشاركتها في "قصة العوجة" التي كتبها سمو الأمير بدر بن عبد المحسن بمناسبة "يوم التأسيس"من ألحان الدكتور والموسيقار طلال، وغناها الفنان الكبير محمد عبده، وإخراج الأستاذ المبدع فطيس بقنة، فقد استطاعت نيرمين محسن أن تدخل كل بيت وتتربع على عرش الفن الجميل، بعد مشاركتها في قصة العوجا، قصة تجسد ملحمة بناء الدولة السعودية وحجم التحديات التي واجهتها، عمل متكامل، هو تجسيد لفترة تاريخية كبيرة كتبت من عبق الإبداع بروح الوطنية، لم ولن تخضع نجد هذا ولن تغيب نرمين محسن عن الشاشة الصغيرة خلال الشهر الفضيل ٢٠٢٤ وذلك من خلال مسلسل كوميدي الى جانب ألمع نجوم الشاشة بالسعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركتها في "قصة العوجة"..ماذا تخبئ نرمين محسن للجمهور في شهر رمضان لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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