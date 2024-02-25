فيديو.. زينب العسكري تشيد بجمال فتيات الجنوب وتتألق بالزي السعودي

أشادت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري بجمال وطبيعة فتيات الجنوب، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك. وفي الفيديو، ظهرت العسكري وهي ترتدي الزي السعودي الشبيه بزي فتيات الجنوب.

وعبّرت زينب العسكري في المقطع عن إعجابها بجمال فتيات الجنوب، قائلة: “ولعيون جميلات الجنوب حاولت إني أجيب طريقة اللبس.. يا جمال بنات الجنوب.. محاولات لعيونكم بس”.

تعتبر زينب العسكري شخصية فنية معروفة في البحرين، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرتها الفنية. وتعتبر تعليقاتها الإيجابية على جمال فتيات الجنوب وتألقها بالزي السعودي إشادة بالتراث والثقافة العربية.