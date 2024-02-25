رمضان 2024.. فريال يوسف تتصدر بوستر مسلسل "بابا جه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سعدي جوهر، بوستر منفردا للفنانة فريال يوسف لمسلسل "بابا جه".

وظهرت "فريال" خلال البوستر المنفرد بشخصيتها التي تجسدها ضمن أحداث العمل، حيث تظهر بدور أم لطفل.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

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