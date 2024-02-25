مهرجان الإسماعيلية يكشف عن أعضاء المكتب الفني للدورة الـ 25



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عن أعضاء المكتب الفني للدورة الـ 25 والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويضم المكتب الفني كلاً من الناقد رامي المتولي المدير الفني ومبرمج مسابقة التسجيلي القصير للمهرجان، والناقدة أروى تاج الدين نائب رئيس المهرجان ومبرمج مسابقة التسجيلي الطويل، والناقدة رشا حسني مبرمج مسابقة الروائي القصير، وإبراهيم سعد مبرمج مسابقة الأنيميشن ، ومروان عمارة مبرمج البرامج الخاصة بالمهرجان.

أما لجان المشاهدة فى مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل فتضم كلاً من علياء طلعت ومحمد كمال وهيثم مفيد ومحمود الغيطاني وسارة عبد العزيز.

وتضم لجنة مشاهدة الفيلم التسجيلي القصير كل من صفاء الليثي ونهلة أحمد مصطفى ووائل سعيد، وفي الروائي القصير كلاً من أمل ممدوح وأحمد عزت والرسوم المتحركة كلاً محمد دندراوي ومريم عبد الرحمن وريم سعد وطارق رشاد .

وأخيراً لجنة مشاهدة افلام الطلبة وتضم صفاء عبد الرازق، ونور الدين أحمد.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ويترأس الدورة ال25 الناقد عصام زكريا .

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولى دوراته عام 1991.