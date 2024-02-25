هند عبد الحليم بفستان قصير وعلا رشدي جريئة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

رزان مغربي

خطفت الفنانة رزان مغربي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قوية وقادرة أعيش في الدنيا وأحارب".

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة رياضية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها داخل الجيم.

سيلفستر ستالون

نشر الفنان العالمي سيلفستر ستالون، صورة له بجانب حمار، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخبرته أن يتوقف عن صنع الحمار من نفسه".

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

داليدا خليل

نشرت الفنانة داليدا خليل، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة "سيلفي".

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم، بفستان قصير، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي، إطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجيه

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.