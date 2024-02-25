فيديو متداول- لحظة سقوط مادونا على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط نجمة البوب الأمريكية "مادونا"، على المسرح أثناء إحيائها حفل غنائي في ساحة "Climate Pledge Arena" في مدينة سياتل الأميركية.

وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على مقطع الفيديو، عبر موقع"إنستجرام"، وظهرت به مادونا وهي جالسة على كرسي، ويسحبها أحد الراقصين الذي كان يرتدي الكعب العالي، لكنه فجأة تعثر، وفقد توازنه ثم انزلق، فسقط أرضاً وانقلبت مادونا واصطدمت بالأرض، وسط هتاف وصراخ الجماهير.

يذكر أن هذه الحفلة هي المحطة الأخيرة لمادونا في جولتها الغنائية لـ "The Celebration"، وأدت خلالها أغنية "Open Your Heart" الصادرة في العام 1986.

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