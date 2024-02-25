رمضان 2024.. طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل "المداح- أسطورة- العودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح الجزء الرابع -أسطورة العودة- البرومو الرسمي للمسلسل، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024.

ونشرت صفحة"mbc" مصر البرومو، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلقت:"المداح أسطورة العودة رمضان 2024".

ويستكمل الفنان حمادة هلال سلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه أجزائه الثلاثة الذين تم عرضهم تباعًا منذ عام 2021، مرورًا بالجزء الثاني "المداح: أسطورة الوادي" عام 2022، وأخيرًا بالجزء الثالث "المداح: أسطورة العشق" عام 2023 وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنان أحمد بدير، الفنانة حنان سليمان وتعاونه من جديد مع المخرج أحمد سمير فرج.

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