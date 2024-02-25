حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث على مسرح معهد الموسيقى العربية.. غدًا

القاهرة - سامية سيد - تقيم غدًا الأحد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث فى الثامنة مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية فى زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين منها إدينى ميعاد لـ فريد الأطرش، ماتحبنيش بالشكل ده لـ بليغ حمدى، يا قلبى خلى - لأه لـ محمد الموجى، الصبح بدرى لـ عزت الجاهلى، امتى الزمان لـ محمد عبد الوهاب، وحياتك ياحبيبى لـ سيد مكاوى وغيرها.

ويؤدي تلك الأغاني أنغام مصطفى، نهى حافظ، حنان الخولى، رضوى سعيد، ياسر سليمان، أحمد صبرى، مازن دراذ، محمد شوقى وضيف الشرف مجدى الرشيدى والموهبة الواعدة نادين العمروسى.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.