شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى بديعة مصابنى.. صاحبة أول أكاديمية فنية لإخراج المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد بديعة مصابنى، التي اشتهرت بكونها صاحبة أول أكاديمية فنية في تاريخ مصر، والممثلة في كازينو بديعة، الذى اشتهر بإخراجه أغلب النجوم والنجمات ممن تألقن فيما بعد في عالم السينما والدراما، بعدما أثقلت موهبتهم داخل الكازينو الذى كان وقتها منارة فنية بامتياز.

فيكفى أن الكازينو كان بمثابة مسرح استعراضى ترأسته بديعة مصابنى لمدة 30 عاما، في ميدان الأوبرا، ليعد المنارة الفنية الأولى في مصر ومنها للشرق الأوسط، بداية من سنة 1929 ليتوالى منه كبار النجوم في الظهور واحدًا تلو الآخر خاصة أن رواده كانوا من كبار الأدباء والمثقفين ممن لديهم عين ثاقبة يختاروا من خلاله أهم المواهب في أعمالهم فيما بعد.

فيكفى أن نعلم أن من بين الراقصات اللاتي عملن داخل الكازينو ورقصوا على خشبته سامية جمال وتحية كاريوكا وحورية محمد، في حين الممثلين كان منهم نجيب الريحانى التي بدأت شهرته من خلاله.